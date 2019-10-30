Плачкова: сегодня мы пожинаем последствия бездарной медицинской реформы

Сегодня украинцы вынуждены пожинать последствия бездарной медицинской реформы. Такое мнение высказала народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) Татьяна Плачкова, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОПЗЖ.

"Корь – цветочки по сравнению с дифтерией". Эти слова доктора Комаровского вспомнила сразу с появлением информации, что случаи заболевания дифтерией зафиксированы уже в Закарпатье, Тернополе и Киеве. Причем среди заболевших – дети", – отметила нардеп.

Она подчеркнула, что медики настаивают на необходимости прививок, и повторять их следует каждые десять лет.

"Получается, что прививки нужны не только детям, но и значительному количеству взрослых. Но проблема не только в прививках. Противодифтерийной сыворотки, благодаря которой эту болезнь можно лечить, на всю Украину осталось менее 200 доз. Это может привести к страшным последствиям. На сегодня ни одной дозы сыворотки нет даже в столице!", – акцентировала народный депутат.

Она отметила, если ситуация действительно такая, как пишут СМИ, мы пожинаем последствия "бездарной медицинской реформы пресловутой Уляны Супрун".

"Угроза распространения дифтерии ярко подтверждает, что и сегодня в этом направлении имеются значительные проблемы. И они становятся в один ряд с важнейшими проблемами населения Украины. Извините! Но получается, если людей не добьют тарифы и бедность, "вишенками на торте" станут болезни... Вот они – бездарные года "решительных реформ", – подчеркнула Плачкова.

Парламентарий акцентировала на необходимости провести открытое заседание правительства, люди должны знать, угрожает ли Украине эпидемия, какие предпринимаются Минздравом профилактические меры, и вообще, что с вакцинами и сыворотками от инфекционных болезней.

"Кабинет министров должен срочно провести открытое для СМИ заседание, где рассмотреть вопросы, связанные с распространением дифтерии, и определить на уровне государства меры по защите украинцев от этой опасности. Мы должны вывести проблему борьбы с дифтерией "на первые полосы". И не в плане – поговорить, публично сделать прививки и таким образом скрыть её, а результативно. Чтобы предотвратить болезнь. Сохранить и защитить самое главное для человека – его здоровье и жизнь", – подчеркнула парламентарий.

С соответствующим депутатским запросом Плачкова обратилась к премьер-министру.