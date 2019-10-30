Плачкова: сьогодні ми пожинаємо наслідки бездарної медичної реформи

Сьогодні українці змушені пожинати наслідки бездарної медичної реформи. Таку думку висловила народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" (ОПЗЖ) Тетяна Плачкова, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОПЗЖ.

"Кір – квіточки порівняно з дифтерією". Ці слова доктора Комаровського згадала відразу з появою інформації, що випадки захворювання на дифтерію зафіксовані вже в Закарпатті, Тернополі та Києві. Причому серед хворих – діти", – зазначила нардеп.

Вона наголосила, що медики наполягають на необхідності щеплень, і повторювати їх слід кожні десять років.

"Виходить, що щеплення потрібні не тільки дітям, але і значній кількості дорослих. Але проблема не тільки в щепленнях. Протидифтерійної сироватки, завдяки якій цю хворобу можна лікувати, на всю Україну залишилося менше 200 доз. Це може призвести до страшних наслідків. На сьогодні жодної дози сироватки немає навіть у столиці!", – наголосила народний депутат.

Вона зазначила, якщо ситуація дійсно така, як пишуть ЗМІ, ми пожинаємо наслідки "бездарної медичної реформи горезвісної Уляни Супрун".

"Загроза розповсюдження дифтерії яскраво підтверджує, що і сьогодні в цьому напрямку є значні проблеми. І вони стають в один ряд з найважливішими проблемами населення України. Вибачте! Але виходить, якщо людей не доб'ють тарифи і бідність, "вишеньками на торті" стануть хвороби... Ось вони бездарні роки "рішучих реформ", – підкреслила Плачкова.

Парламентарій акцентувала на необхідності провести відкрите засідання уряду, люди повинні знати, чи загрожує Україні епідемія, які вживаються Міністерством охорони здоров'я профілактичні заходи, і взагалі, що з вакцинами та сироватками від інфекційних хвороб.

"Кабінет міністрів повинен терміново провести відкрите для ЗМІ засідання, де розглянути питання, пов'язані з поширенням дифтерії, і визначити на рівні держави заходи щодо захисту українців від цієї небезпеки. Ми повинні вивести проблему боротьби з дифтерією "на перші шпальти". І не в плані – поговорити, публічно зробити щеплення і таким чином приховати її, а результативно. Щоб запобігти хворобі. Зберегти і захистити найголовніше для людини – її здоров'я і життя", – підкреслила парламентарій.

З відповідним депутатським запитом Плачкова звернулася до прем'єр-міністра.