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Плачкова: расходы на силовые ведомства в 2020 году станут рекордными за все годы независимости

Новости » Политика     15.11.2019 - 17:05
Плачкова: расходы на силовые ведомства в 2020 году станут рекордными за все годы независимости
Фото: Татьяна Плачкова (zagittya.com.ua)

Нардеп считает, что одной из проблем госбюджета 2020 точно станет разбалансированность

В бюджете на 2020 год в худшем виде повторяются проблемы предыдущих госбюджетов - увеличены расходы на силовые структуры и урезаны социальные выплаты. Такое мнение выразила народный депутат от "Оппозиционной платформы - За життя" Татьяна Плачкова, сообщает пресс-служба политсилы.

Парламентарий подчеркнула, что значительное увеличение финансирования силовиков и госорганов свидетельствует о стремлении власти построить в Украине полицейское государство.

"Те, кто вчера с пеной у рта обвинял всех и вся в совковости, сегодня точно по-совковому строят полицейское государство. Между первым и вторым чтением расходы на МВД выросли на 10 млрд грн, на Минобороны - на 15 млрд. Как это скажется на безопасности жизни, как повлияет на наше общее стремление к миру?", - отметила политик.

Народный депутат также обратила внимание на то, что одной из проблем Госбюджета 2020 точно станет разбалансированность и дефицит местных бюджетов. Причина - в необеспеченности средствами дополнительной госдотации на переданные на места расходы по содержанию учреждений медицины и образования, которая по сравнению с 2019 годом уменьшена почти на 30%.

"И значит, полная выплата зарплат техперсоналу и оплата коммунальных услуг - точно, под угрозой. Тяжелым бременем эта проблема снова ляжет на местные бюджеты, где и без того нечем латать "дыры", - сказала Плачкова.

Ключевой проблемой народный депутат считает полное отсутствие индустриальной политики и превращение Украины в сырьевую базу для «заграничных» партнеров. Поскольку в бюджете так и не появилось прорывных идей по выводу реального сектора экономики из кризиса и формированию из него драйвера роста.

"Чем без этого наполнять бюджет? Моновласть выбрала украинскую землю и объекты средней и крупной приватизации - последние имеющиеся в Украине национальные активы. Вопрос риторический и отвечать на него придется украинскому народу - уровнем и качеством жизни", - резюмировала Плачкова.

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