Плачкова: витрати на силові відомства в 2020 році стануть рекордними за всі роки незалежності

Фото: Тетяна Плачкова (zagittya.com.ua)

Нардеп вважає, що однією з проблем держбюджету 2020 точно стане розбалансованість

У бюджеті на 2020 рік в гіршому вигляді повторюються проблеми попередніх держбюджетів - збільшено видатки на силові структури і урізані соціальні виплати. Таку думку висловила народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Тетяна Плачкова, повідомляє прес-служба політсили.

Парламентарій підкреслила, що значне збільшення фінансування силовиків і держорганів свідчить про прагнення влади побудувати в Україні поліцейську державу.

"Ті, хто вчора з піною у рота звинувачував всіх і вся в совковості, сьогодні точно по-совковому будують поліцейську державу. Між першим і другим читанням витрати на МВС зросли на 10 млрд грн, на Міноборони - на 15 млрд. Як це позначиться на безпеці життя, як вплине на наше загальне прагнення до миру?", - зазначила політик.

Народний депутат також звернула увагу на те, що однією з проблем Держбюджету 2020 точно стане розбалансованість і дефіцит місцевих бюджетів. Причина - в незабезпеченості коштами додаткової держдотації на передані на місця витрати на утримання закладів медицини та освіти, яка порівняно з 2019 року зменшена майже на 30%.

"А отже, повна виплата зарплат техперсоналу і оплата комунальних послуг - точно, під загрозою. Важким тягарем ця проблема знову ляже на місцеві бюджети, де і без того нема чим латати "дірки", - сказала Плачкова.

Ключовою проблемою народний депутат вважає повну відсутність індустріальної політики і перетворення України на сировинну базу для «закордонних» партнерів. Оскільки у бюджеті так і не з'явилося проривних ідей по виведенню реального сектору економіки з кризи і формуванню з нього драйвера зростання.

"Чим без цього наповнювати бюджет? Моновлада вибрала українську землю і об'єкти середньої та великої приватизації - останні наявні в Україні національні активи. Питання риторичне і відповідати на нього доведеться українському народу - рівнем і якістю життя", - резюмувала Плачкова.