Плачкова: проект закона "О труде", подготовленный властью, уничтожает права населения

Фото: Татьяна Плачкова (пресс-служба)

Политик считает, что этим проектом создается очередной механизм давления на людей

Подготовленный президентской фракцией "Слуга народа" проект закона "О труде", фактически возвращает Украину во времена крепостничества и уничтожает права экономически активного населения. Об этом на своей странице в Facebook написала народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Татьяна Плачкова.

Политик считает, что этим проектом создается очередной механизм давления на людей и увольнения "лишних".

"Им не нужны специалисты и развитие экономики страны, их цель – развязать себе руки для беспрепятственного массового увольнения бюджетников и работников предприятий, которые планируется приватизировать. Власть пытается сократить бюджетные расходы, чтобы повышать зарплату себе и своим ТОП-менеджерам. Им не нужны обычные люди, которые уже сегодня не могут получить помощь от государства, а завтра останутся на улице без работы и уедут на заработки в другие страны", – подчеркнула парламентарий.

Народный депутат добавила, что этим законопроектом власть планирует ряд неприемлемых изменений.

"А именно: увольнять работников без выходного пособия, сократить оплату за сверхурочные работы в 5 раз, упростить условия увольнения женщин, у которых есть маленькие дети и при этом они находят время работать; изменять на своё усмотрение трудовой договор и сразу увольнять тех, кто не соглашается на новые условия, а также поощрять заключение краткосрочных трудовых договоров и договоров с нефиксированным рабочим днем, что приведет к отмене гарантий занятости и уменьшения доходов работников", - акцентировала внимание Плачкова.

Кроме того, она обратила внимание на то, что в законопроекте "О труде" вообще остается неопределенным статус профсоюзов на предприятиях и их роль в защите трудовых прав.

"Наша партия никогда не поддержит планы "слуг" превратить людей труда в бесправных батраков. Новый Трудовой кодекс должен соответствовать международным стандартам и принципам социального диалога. Если депутатское монобольшинство проголосует за этот антиконституционный закон, мы будем обжаловать это решение в суде", - резюмировала Плачкова.