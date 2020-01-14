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Лукашев: власть нарушает социальный диалог в Украине изменениями в трудовом законодательстве

Новости » Политика     14.01.2020 - 19:06
Лукашев: власть нарушает социальный диалог в Украине изменениями в трудовом законодательстве
Фото: Александр Лукашев (пресс-служба)

Изменения в трудовое законодательство подрывают социальный диалог в стране

Изменениями в трудовом законодательстве нынешняя власть нарушает социальный диалог в Украине. Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Александр Лукашев, избранный по округу №113, комментируя протесты профсоюзов в Луганской области против законопроекта "О труде".

"На митингах профсоюзы Луганщины выступают против принятия нового закона "О труде". По мнению всех членов профсоюза, данные поправки к закону нарушают все международные конвенции, трудовое законодательство Украины и приведут к уничтожению социальных и трудовых основ государства", – подчеркнул Александр Лукашев.

По его словам, Верховная Рада должна прислушаться к мнению жителей Луганской области.

"Власть нарушает социальный диалог в Украине, который должны вести как равные партнеры Союз промышленников и работодателей Украины, профсоюзы и правительство Украины", - добавил Лукашев.

По его информации, профсоюзы хотят, чтобы соблюдалась Конституция и закон "О профсоюзах".

"Кроме того, на фоне планируемых изменений в трудовое законодательство и невыполняемых властью социальных гарантий перед людьми – не выплачена зарплата шахтерам за октябрь, ноябрь, декабрь – такие изменения приведут к социальному взрыву в обществе", – резюмировал Александр Лукашев.

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