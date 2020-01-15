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Плачкова: проект закону "Про працю", підготовлений владою, знищує права населення

Новини » Політика     15.01.2020 - 09:44
Плачкова: проект закону "Про працю", підготовлений владою, знищує права населення
Фото: Тетяна Плачкова (пресс-служба)

Політик вважає, що цим проектом створюється черговий механізм тиску на людей

Підготовлений президентської фракцією "Слуга народу" проект закону "Про працю", фактично повертає Україну в часи кріпацтва та знищує права економічно активного населення. Про це на своїй сторінці в Facebook написала народний депутат від "Опозиційною платформи - За життя" Тетяна Плачкова.

Політик вважає, що цим проектом створюється черговий механізм тиску на людей і звільнення "зайвих".

"Їм не потрібні фахівці і розвиток економіки країни, їх мета - розв'язати собі руки для безперешкодного масового звільнення бюджетників і працівників підприємств, які планується приватизувати. Влада намагається скоротити бюджетні витрати, щоб підвищувати зарплату собі і своїм ТОП-менеджерам. Їм не потрібні звичайні люди, які вже сьогодні не можуть отримати допомогу від держави, а завтра залишаться на вулиці без роботи і поїдуть на заробітки в інші країни", - підкреслила парламентарій.

Народний депутат додала, що цим законопроектом влада планує ряд неприйнятних змін.

"А саме: звільняти працівників без вихідної допомоги, скоротити оплату за понаднормові роботи в 5 разів, спростити умови звільнення жінок, у яких є маленькі діти і при цьому вони знаходять час працювати; змінювати на свій розсуд трудовий договір і відразу звільняти тих, хто не погоджується на нові умови, а також заохочувати укладання короткострокових трудових договорів та договорів з нефіксованим робочим днем, що призведе до скасування гарантій зайнятості та зменшення доходів працівників", - акцентувала увагу Плачкова.

Крім того, вона звернула увагу на те, що в законопроекті "Про працю" взагалі залишається невизначеним статус профспілок на підприємствах і їх роль в захисті трудових прав.

"Наша партія ніколи не підтримає плани "слуг" перетворити людей праці в безправних наймитів. Новий Трудовий кодекс має відповідати міжнародним стандартам і принципам соціального діалогу. Якщо депутатське монобольшість проголосує за цей антиконституційний закон, ми будемо оскаржувати це рішення в суді", - резюмувала Плачкова.

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