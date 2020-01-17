Плачкова: попытки власти превратить Украину в авторитарное государство - недопустимы

Народные депутаты от фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" считают недопустимы попытки превратить Украину в авторитарное государство под видом изменений в Конституции по части децентрализации. Об этом на своей странице в Facebook заявила народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Татьяна Плачкова.

"Президент отозвал законопроект об изменениях в Конституцию, которыми под видом децентрализации местное самоуправление превращалось в заложника "слуг". А представители монобольшинства отозвали законопроект об изменениях в Регламент Верховной Рады, против которого активно боролась наша фракция. Мы заставили власть отступить", - отметила Плачкова.

Депутат подчеркнула, что считает недопустимыми попытки власти превратить Украину в авторитарное государство, а Верховную Раду - на орган-офис одной политической партии.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" последовательно выступала против любых попыток преобразования общин на пассивных исполнителей директив из "центра".

"Настоящая децентрализация должна служить интересам людей, регионов и установлению долгожданного мира. Общинам нужны реальные возможности развития - в первую очередь, финансовые и социально-экономические" - отметила Татьяна Плачкова.

Политик выразила надежду, что в процессе доработки авторы этих изменений услышат мнения общин и отойдут от уничтожения законодательной ветви власти.

"Законопроект об изменениях в Регламент разрушал логику законодательного процесса. Разрушал роль в нем народных депутатов как представителей своих избирателей и всего народа Украины", - подчеркнула политик.

Она подчеркнула, что "Оппозиционной платформы - За жизнь" всегда отстаивала и будет отстаивать принципы демократии и народовластия в Украине.