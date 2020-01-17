Плачкова: спроби влади перетворити Україну на авторитарну державу - неприпустимі

Народны депутати від фракції "Опозиційної платформи - За життя" вважають неприпустимими спроби перетворити Украину в авторитарну державу під виглядом змін до Конституції в частині децентралізації. Про це на своїй сторінці в Facebook заявила народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Тетяна Плачкова.

"Президент відкликав законопроект про зміни до Конституції, якими під виглядом децентралізації місцеве самоврядування перетворювався на заручника "слуг". А представники монобольшинства відкликали законопроект про зміни до Регламенту Верховної Ради, проти якого активно боролася наша фракція. Ми змусили владу відступити", - зазначила Плачкова.

Депутат підкреслила, що вважає неприпустимими спроби влади перетворити Україну на авторитарну державу, а Верховну Раду - на орган-офіс однієї політичної партії.

"Опозиційна платформа - За життя" послідовно виступала проти будь-яких спроб перетворення громад на пасивних виконавців директив з "центру".

"Справжня децентралізація повинна служити інтересам людей, регіонів і встановлення довгоочікуваного миру. Громадам потрібні реальні можливості розвитку - в першу чергу, фінансові та соціально-економічні" - зазначила Тетяна Плачкова.

Політик висловила надію, що в процесі доопрацювання автори цих змін почують думки громад і відійдуть від знищення законодавчої гілки влади.

"Законопроект про зміни до Регламенту руйнував логіку законодавчого процесу. Руйнував роль в ньому народних депутатів як представників своїх виборців і всього народу України", - підкреслила політик.

Вона підкреслила, що "Опозиційної платформи - За життя" завжди відстоювала і буде відстоювати принципи демократіїта народовладдя в Україні.