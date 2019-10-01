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Плачкова: помощь при рождении ребенка должна зависеть от количества детей в семье

Новости » Политика    01.10.2019 - 21:25
Плачкова: помощь при рождении ребенка должна зависеть от количества детей в семье
Фото: Татьяна Плачкова (zagittya.com.ua)

В ОПЗЖ посчитали, какой должна быть госпомощь при рождении ребенка

Размер госпомощи при рождении ребенка должен зависеть от количества детей в семье. Такое мнение выразила народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) Татьяна Плачкова, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

По ее словам, государственная помощь при рождении ребенка должна составлять не менее 100 тыс. гривен при рождении первого ребенка, 200 тыс. – при рождении второго и не менее 400 тыс. на третьего и каждого последующего ребенка. Именно такие показатели изложены в предложениях ОПЗЖ в проект госбюджета-2020 года, сообщила нардеп.

"Сегодняшний размер помощи при рождении ребенка (чуть более 41 тыс. грн) был установлен еще в 2014 году. И с тех пор не менялся. Сумма неизменная, она не зависит от количества детей в семье и выплачивается частями на протяжении 3 лет. При этом сотни миллионов направляются на малопонятные, а главное – малоэффективные задачи вроде поддержки реализации комплексных реформ или управления в сфере контроля за расходованием бюджетных средств. Кто-то испытывает положительные результаты этого "управления" или "контроля?", – отметила парламентарий.

Плачкова также подчеркнула, что народные депутаты от ОПЗЖ определили реальные источники увеличения в государственном бюджете на 2020 год расходов на большинство социальных выплат — для детей, семей, инвалидов, сирот, ветеранов войны, социальных и академических стипендий, а также возможности для направления большей части бюджетных средств на здравоохранение, экстренную медицинскую помощь, выплату льгот и жилищных субсидий.

Кроме того, предложены механизмы для финансовой поддержки предприятий авиа-, судостроительной, ракетно-космической отраслей, военно-промышленного комплекса и на государственную поддержку местных общин.

"Все это возможно, если убрать неэффективные расходы и рассчитывать макропрогноз не на скромных ожиданиях 3% роста ВВП, а на увеличении бюджетных стимулов для перезапуска экономики", – резюмировала Плачкова.

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