Плачкова: допомога при народженні дитини повинна залежати від кількості дітей в сім'ї

Фото: Тетяна Плачкова (zagittya.com.ua)

У ОПЗЖ порахували, якою повинна бути держдопомога при народженні дитини

Розмір держдопомоги при народженні дитини повинен залежати від кількості дітей в сім'ї. Таку думку висловила народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" (ОПЗЖ) Тетяна Плачкова, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

За її словами, державна допомога при народженні дитини повинна складати не менш 100 тис. гривень при народженні першої дитини, 200 тис. – при народженні другої і не менше 400 тис. на третю і кожну наступну дитину. Саме такі показники викладені у пропозиціях ОПЗЖ в проект держбюджету-2020 року, повідомила нардеп.

"Сьогоднішній розмір допомоги при народженні дитини (трохи більше 41 тис. грн) був встановлений ще в 2014 році. І з тих пір не змінювався. Сума незмінна, вона не залежить від кількості дітей в сім'ї і виплачується частинами протягом 3 років. При цьому сотні мільйонів спрямовуються на малозрозумілі, а головне – малоефективні завдання на зразок підтримки реалізації комплексних реформ або управління у сфері контролю за витрачанням бюджетних коштів. Хтось відчуває позитивні результати цього "управління" або "контролю?", – зазначила парламентарій.

Плачкова також підкреслила, що народні депутати від ОПЗЖ визначили реальні джерела збільшення у державному бюджеті на 2020 рік видатків на більшість соціальних виплат — для дітей, сімей, інвалідів, сиріт, ветеранів війни, соціальних та академічних стипендій, а також можливості для спрямування більшої частки бюджетних коштів на охорону здоров'я, екстрену медичну допомогу, виплату пільг та житлових субсидій.

Крім того, запропоновано механізми для фінансової підтримки підприємств авіа-, суднобудівної, ракетно-космічної галузей, військово-промислового комплексу і на державну підтримку місцевих громад.

"Все це можливо, якщо прибрати неефективні витрати і розраховувати макропрогноз не на скромних очікуваннях 3% зростання ВВП, а на збільшенні бюджетних стимулів для перезапуску економіки", – резюмувала Плачкова.