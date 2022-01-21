Плачкова: политики, спекулирующие на теме войны, цементируют раскол украинского общества

"Грустно признавать, но такие политики цементируют в Украине еще одну проблему - расколотое общество. Именно цементируют, и недавние события перед Печерским райсудом Киева - яркий этому пример", - констатировала она.

Политик также подчеркнула, что ни один из тех, кто для собственного пиара спекулирует войной, не задумывается, как это влияет на украинскую экономику.

"Между тем, Нацбанк ухудшил прогноз инфляции в 2022 году с 5% до 7,7% и публично признал, что доходность украинских облигаций на внешних рынках достигла стрессовых минимумов, доступ к внешним рынкам капитала Украина потеряла, а девальвационное давление на нашу национальную валюту увеличивается. Вдобавок уменьшаются инвестиции - ну кто захочет вкладывать деньги в экономику страны, на которую вот-вот нападут?" - отметила нардеп.

Политик убеждена, что разговоры о вторжении - это механизм давления на Украину и всех ее граждан и отвлечение их внимания от тотального роста тарифов и обнищания населения. Однако без экономики ни о каком противостоянии внешним угрозам нельзя говорить. Более того, во всем этом военном шуме Украина проигрывает, поскольку собственной четкой позиции и программы действий не имеет.

"Завтра нападут" мы слышим как мантру. Политика раскола на этом и строится. А в реалиях тарифы растут, цены ушли в голоп, люди беднеют. Понятно, что вектор политических разговоров, а главное - действий, нужно менять и от темы внешних угроз переходить на кропотливую работу по внутренней защите интересов Украины, ее граждан, настоящего и будущего", - резюмировала Татьяна Плачкова.