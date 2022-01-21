Плачкова: політики, які спекулюють на темі війни, цементують розкол українського суспільства

"Сумно визнавати, але такі політики цементують в Україні ще одну проблему - розколоте суспільство. Саме цементують, і нещодавні події перед Печерським райсудом Києва - яскравий цьому приклад", - констатувала вона.

Політик також підкреслила, що жоден з тих, хто для власного піару спекулює війною, не замислюється, як це впливає на українську економіку.

"Між тим Нацбанк погіршив прогноз інфляції у 2022 році з 5% до 7,7% та публічно визнав, що доходність українських облігацій на зовнішніх ринках досягла стресових мінімумів, доступ до зовнішніх ринків капіталу Україна втратила, а девальваційний тиск на нашу національну валюту збільшується. На додаток зменшуються інвестиції - ну хто захоче вкладати гроші в економіку країни, на яку ось-ось нападуть?" - зазначила нардеп.

Політик переконана, що розмови про вторгнення - це механізм тиску на Україну та всіх її громадян і відволікання їх уваги від тотального зростання тарифів та зубожіння населення. Проте без економіки, про жодне протистояння зовнішнім загрозам не можна говорити. Більше того, в усьому цьому воєнному гомоні Україна програє, оскільки власної чіткої позиції і програми дій не має.

"Завтра нападуть" ми чуємо як мантру. Політика розколу на тому і будується. А в реаліях тарифи ростуть, ціни галопують, люди бідніють. Зрозуміло, що вектор політичних розмов, а головне - дій, треба змінювати і від теми зовнішніх загроз переходити на копітку роботу із внутрішнього захисту інтересів України, її громадян, сьогодення і майбутнього", - резюмувала Тетяна Плачкова.