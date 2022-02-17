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Плачкова: паника в Украине - главная цель информационной кампании вокруг темы войны

Автор: Наталия Гурковская

Паника в Украине - главная цель информационной кампании вокруг темы войны. Именно в хаосе проще наращивать политические дивиденды тем силам, которые не способны доказать свою способность работать в стабильных условиях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Татьяны Плачковой.

"Экономика летит в бездну, проблемы в энергетике, рост цен и тарифов, обесценивание национальной валюты и люди, вынужденные во всем этом выживать. Однако тем, кто этим спекулирует, состояние страны и чувства ее граждан не интересны", - отметила политик.

По ее мнению, власть должна обеспечить реализацию действенной государственной политики по установлению мира и предотвращению внутренних угроз в Украине.

"Власти следует сформулировать действенную государственную позицию Украины по установлению мира и предотвращению угроз. Причем не только внешних, но и внутренних", - резюмировала Плачкова.

Как сообщалось, ранее Плачкова заявляла, что тяжелая экономическая и политическая ситуация, в которой находится Украина, может стать для нее окном возможностей, если официальная позиция по установлению мира будет четкой и конкретной.

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Оппозиционная платформа За життя