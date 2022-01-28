Плачкова: четкая позиция на пути к миру откроет для Украины окно возможностей

Трудная экономическая и политическая ситуация, в которой находится Украина, может стать для нее окном возможностей, если официальная позиция по установлению мира будет четкой и конкретной.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Татьяны Плачковой в эфире телеканала "Украина 24".

В частности, она подчеркнула, что Украина в конце концов должна определиться с четкой позицией относительно Минских соглашений, на выполнении которых настаивает каждая сторона переговорных процессов, и предложить свою дорожную карту на пути к миру. А главное - придерживаться ее.

"Это позволит нашей стране вернуть свою субъектность не только в разрешении конфликта на Донбассе, но и утвердиться на геополитической арене", - отметила политик.

Плачкова подчеркнула, что продолжение властями политики навязывания штампов и определения "красных линий" будет только цементировать конфликт на Донбассе и удалять перспективы его мирного урегулирования. По ее убеждению, единственным окном возможностей для Украины является мудрый и понятный дипломатический путь с соблюдением нашей страной взятых на себя обязательств.

"Пока же власти будут продолжать навязывать штампы, очерчивать "красные линии" и идти на поводу у тех, кто исключительно на военной риторике строит свою политическую карьеру, война не завершится, а шансы на возвращение неподконтрольных территорий и доверия людей, которые на них живут, будут уменьшаться", - убеждена политик. - Мудрый и понятный дипломатический путь с соблюдением Украиной взятых на себя обязательств будет одинаково выгоден всем странам, а главное - по-настоящему защитит ее интересы и укрепит международные позиции".