Плачкова: ОПЗЖ на месяц продлила инициативу ко Дню защиты детей

Фото: Татьяна Плачкова (zagittya.com.ua)

К участию в конкурсе приглашаются дети из Одессы и Одесской области

Одесская команда "Оппозиционной платформы - За життя" (ОПЗЖ) объявила о старте новой социальной инициативы - начале конкурса детских рисунков "За мир! За жизнь!", приуроченного ко Дню защиты детей.

Об этом сообщила народный депутат Татьяна Плачкова на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

"Отличная идея одесской команды "Оппозиционной платформы - За життя" стартует сегодня. Праздник, приуроченный ко Дню защиты детей, продолжается. Объявлен конкурс детских рисунков, который продлится до 1 июля", - написала политик.

Плачкова также уточнила, что к участию в конкурсе приглашаются дети из Одессы и Одесской области возрастом от 3 до 15 лет. Условия конкурса - детский рисунок в обмен на игрушку.

Обменять рисунки на игрушки можно будет в партийных приемных в Одессе по ул. Космонавтов, 62 и ул. Пироговской, 19 в будние дни с 11:00 до 16:00. Нардеп также добавила, что рисунок можно отправить и онлайн - в сообщении на страницу "ОПЗЖ Одесса" в Facebook.

"В этом случае игрушку ребенку доставят наши волонтёры", - добавила она.

По его словам, с 15 по 30 июня все полученные рисунки будут опубликованы на странице "ОПЗЖ Одесса" в Facebook, где путем голосования лайками определятся 10 финалистов. По итогу голосования, кроме полученных за рисунки игрушек, финалистов ожидают такие дополнительные призы:

10, 9, 8, 7, 6 место - по два билета в Одесский зоопарк, набор слаймов.

5, 4 место - по два билета в Одесский Биопарк, набор слаймов.

3, 2 место - по два билета в Дельфинарий, набор слаймов.

1 место - по два билета в Одесский Биопарк и Дельфинарий. Сертификат на 1000 грн на покупку товаров в детском магазине. Набор слаймов.

Напомним, Международный день защиты детей украинцы отпразднуют 1 июня. В 2020 году этот праздник станет юбилейным, ведь на международном уровне его впервые его отметили в 1950 году.

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Автор: РБК-Украина