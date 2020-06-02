Плачкова: ОПЗЖ на місяць продовжила ініціативу до Дня захисту дітей

Фото: Тетяна Плачкова (zagittya.com.ua)

До участі в конкурсі запрошуються діти з Одеси і Одеської області

Одеська команда "Опозиційної платформи - За життя" (ОПЗЖ) оголосила про старт нової соціальної ініціативи - початок конкурсу дитячих малюнків "За мир! За життя!", приуроченого до Дня захисту дітей.

Про це повідомила народний депутат Тетяна Плачкова на своїй сторінці в Facebook, передає РБК-Україна.

"Відмінна ідея одеської команди "Опозиційної платформи - За життя" стартує сьогодні. Свято, приурочене до Дня захисту дітей, продовжується. Оголошено конкурс дитячих малюнків, який триватиме до 1 липня", - написала політик.

Плачкова також уточнила, що до участі в конкурсі запрошуються діти з Одеси і Одеської області віком від 3 до 15 років. Умови конкурсу - дитячий малюнок в обмін на іграшку.

Обміняти малюнки на іграшки можна буде у партійних приймалень в Одесі по вул. Космонавтів, 62 та вул. Пироговській, 19 в будні дні з 11:00 до 16:00. Нардеп також додала, що малюнок можна відправити та онлайн - повідомленні на сторінку "ОПЗЖ Одеса" у Facebook.

"У цьому випадку дитині іграшку доставлять наші волонтери", - додала вона.

За його словами, з 15 по 30 червня всі отримані малюнки будуть опубліковані на сторінці "ОПЗЖ Одеса" у Facebook, де шляхом голосування лайками визначаться 10 фіналістів. За підсумком голосування, крім отриманих за малюнки іграшок, фіналістів чекають такі додаткові призи:

10, 9, 8, 7, 6 місце - по два квитки в Одеський зоопарк, набір слаймів.

5, 4 місце - по два квитки в Одеський Біопарк, набір слаймів.

3, 2 місце - по два квитки в Дельфінарій, набір слаймів.

1 місце - по два квитки в Одеський Біопарк і Дельфінарій. Сертифікат на 1000 грн на покупку товарів у дитячому магазині. Набір слаймів.

Нагадаємо, Міжнародний день захисту дітей українці відсвяткують 1 червня. У 2020 році це свято стане ювілейним, адже на міжнародному рівні його вперше його відзначили в 1950 році.

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Автор: РБК-Україна