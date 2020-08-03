Плачкова назвала утвержденный Кабмином макропрогноз "сказкой"

Макропрогноз, который утвердил Кабинет министров Украины - "очередная сказка", которая не имеет ничего общего с реальным положением дел.

Об этом заявила народный депутат от "Оппозиционной платформы - За життя" Татьяна Плачкова, передает сайт политсилы.

"Прежнее правительство возвращало Министерству экономики на доработку "с учетом определенных задач от президента о повышении минимальной заработной платы и утвержденных программ и мероприятий по стимулированию экономики". Похожее случилось и с программой работы правительства Шмигаля, которую строили-строили и признали нерабочей", - заявила нардеп.

По ее мнению, прогноз не учитывает реальное положение дел в стране.

"Для понимания: в этом году, по расчетам правительства, экономика упадет на 4,8%. А уже со следующего года начнется бурный рост: в 2021 - на 4,6%, в 2022 - на 4,3%, в 2023 - на 4,7%. Прыжок, достойный Гиннесса - с минус 4,8% в 2020 в плюс 4,6% в 2021. Нигде в мире, даже в развитых странах, экономисты не прогнозируют столь резкого роста", - добавляет Плачкова.

Она также отмечает, что оптимистично в макропрогнозе отнеслись и к госдолгам.

"По тому же прогнозу государство будет больше занимать: в этом году - 642,7 млрд гривен, в следующем - уже 744,9 млрд? Ну и вишенка на торте - расчеты по розничным ценам на газ и электроэнергию для бытовых потребителей. Согласно им, газ в следующем году подорожает на 19%, с 2022 - на 24%, 2023 - еще на 6%. Тариф на электроэнергию следующие два года будет увеличиваться на 25% ежегодно, а в 2023 году - на 5% ", - отмечает депутат.

Она подчеркнула, что такой макропрогноз раз показывает, что финансовым возможностям Украинской грозит ухудшение.

"Выводы из макроэкономического прогноза правительства - платежки будут съедать семейные бюджеты украинцев, и каждый год все больше. Как нарисованный Кабмином бурный рост экономики соотносится с тотальным обнищанием населения - известно, пожалуй, только самым его создателям", - резюмирует Плачкова.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров сохраняет прогноз падения экономики на 2020 год на уровне 4,8%. Прогноз от марта года этого не меняется.

Отметим, в начале июня Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз падения реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2020 году до 8,2%.

Напомним, согласно действующему макропрогнозу, который подготовило Минэкономики, а 29 марта утвердил Кабинет министров, реальный ВВП Украины упадет в 2020 году на 4,8%.