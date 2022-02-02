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Плачкова: на международной арене Украина должна быть не мячом, а игроком

Новина українською →
Киев, Среда 02 февраля 2022 16:55
Плачкова: на международной арене Украина должна быть не мячом, а игроком Фото: народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Татьяна Плачкова (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

Нагнетание "коллективным Западом" ситуации вокруг вторжения в Украину очень напоминает футбольное поле, где наше государство, к сожалению, - мяч. А надо наконец-то стать игроком.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Татьяны Плачковой в эфире телеканала "Live".

Политик подчеркнула, что ответ на вопрос, сможет ли Украина наконец-то занять результативную позицию во всех связанных с установлением мира процессах, зависит от политической воли украинской власти. Ведь расписание сил на международной арене сейчас дает Украине уникальный шанс стать полноправным субъектом всех переговорных процессов касаемо мира.

"Власть должна предложить дипломатические шаги, выгодные Украине, но и устроивающие другие стороны. Делать шаг вперед, участвуя в переговорах, каждая сторона которых настаивает на выполнении Минских соглашений, а затем топтаться на месте, не выполняя взятых на себя обязательств - слабая позиция", - отметила Татьяна Плачкова.

Как сообщалось, ранее Плачкова заявляла, что тяжелая экономическая и политическая ситуация, в которой находится Украина, может стать для нее окном возможностей, если официальная позиция по установлению мира будет четкой и конкретной.

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