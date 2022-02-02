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Плачкова: на міжнародній арені Україна повинна бути не м’ячем, а гравцем

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Київ, Середа 02 лютого 2022 16:55
Плачкова: на міжнародній арені Україна повинна бути не м’ячем, а гравцем Фото: народний депутат від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Тетяна Плачкова (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

Нагнітання "колективним Заходом" ситуації навколо вторгнення в Україну дуже нагадує футбольне поле, де наша держава, на жаль, є м’ячем. А треба нарешті стати гравцем.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Тетяни Плачкової в ефірі телеканалу "Live".

Політик підкреслила, що відповідь на запитання, чи зможе Україна нарешті зайняти результативну позицію в усіх пов’язаних із встановленням миру процесах, залежить від політичної волі української влади. Адже розклад сил на міжнародній арені зараз дає Україні унікальний шанс стати повноправним суб’єктом всіх переговорних процесів стосовно миру.

"Влада повинна запропонувати дипломатичні кроки, вигідні Україні, але й такі, що влаштують інші сторони. Робити крок вперед, беручи участь в перемовинах, кожна сторона яких наполягає на виконанні Мінських угод, а потім топтатися на місці, не виконуючи взятих на себе зобов’язань - слабка позиція", - зазначила Тетяна Плачкова.

Як повідомлялося, раніше Плачкова заявляла, що важка економічна та політична ситуація, в якій перебуває Україна, може стати для неї вікном можливостей, якщо офіційна позиція щодо встановлення миру буде чіткою та конкретною.

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Опозиційна платформа За життя
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