Плачкова: на міжнародній арені Україна повинна бути не м’ячем, а гравцем

Нагнітання "колективним Заходом" ситуації навколо вторгнення в Україну дуже нагадує футбольне поле, де наша держава, на жаль, є м’ячем. А треба нарешті стати гравцем.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Тетяни Плачкової в ефірі телеканалу "Live".

Політик підкреслила, що відповідь на запитання, чи зможе Україна нарешті зайняти результативну позицію в усіх пов’язаних із встановленням миру процесах, залежить від політичної волі української влади. Адже розклад сил на міжнародній арені зараз дає Україні унікальний шанс стати повноправним суб’єктом всіх переговорних процесів стосовно миру.

"Влада повинна запропонувати дипломатичні кроки, вигідні Україні, але й такі, що влаштують інші сторони. Робити крок вперед, беручи участь в перемовинах, кожна сторона яких наполягає на виконанні Мінських угод, а потім топтатися на місці, не виконуючи взятих на себе зобов’язань - слабка позиція", - зазначила Тетяна Плачкова.