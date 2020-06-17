Плачкова: Кабмин вместо программы представил сборник из обещаний

Доработанная программа деятельности Кабинета министров хотя и увеличилась в объеме по сравнению с первой версией, не изменилась по сути и остается сборником ни к чему не обязывающих деклараций.

Об этом заявила народный депутат от "Оппозиционной платформі - За життя" Татьяна Плачкова на своей странице в Fаcebook.

"Опять о программе деятельности Кабинета министров. Сегодня ее будут рассматривать парламентские комитеты, чтобы в четверг принять в сессионном зале. Вторая попытка правительства доказать свою состоятельность хотя бы в определении приоритетов деятельности выглядит несколько весомее предыдущей: вместо 10 страниц – 85. В сухом остатке общественности представлена ​​"солянка" из всех предвыборных программ власти и другие декларации, которые ни к чему не обязывают", - написала Плачкова.

По ее словам, в программе правительства снова много лозунгов о евроинтеграции, "диджитализации" и борьбе с внешним врагом.

"Какой идеологией будет руководствоваться эта команда, до конца непонятно. Для того чтобы понять, что власти планируют делать на практике, нужно смотреть Меморандум с МВФ. Честнее было бы именно его занести в парламент в качестве своей программы. Ведь в Меморандуме есть конкретные цифры и сроки. А в проекте Программы, написанном для украинского общества, этих показателей нет. Нет конкретных задач, которые планируются к реализации. Есть кратко- и долгосрочные "приоритеты". И никакой конкретики, что правительство будет делать в течение года", - добавила Плачкова.

Она привела несколько примеров неудачных пунктов программы Кабмина.

"Планируется повышать эффективность работы госпредприятий путем их распродажи. Или для поддержки экспорта - способствовать упрощению реализации внешнеэкономической деятельности. Даже не упрощать, а "способствовать". Видимо ждут, что эту работу сделает кто-то другой. Например, МВФ", - отметила политик.

Народный депутат подчеркнула, что в программе нет временных ориентиров, крайне мало количественных показателей (часть из которых уже достигнута) и критериев оценки.

"Усиление "роли и способности центральных органов власти, которые обеспечивают качество принятия правительственных решений", упоминается как непонятная стратегическая перспектива. Но у страны нет времени ждать, пока правительство закончит заниматься самокритикой, научится и возьмет на себя ответственность за принятие качественных управленческих решений. Понятно, что за время деловых игр, тимбилдинга, сочинения своей миссии и подбора бренда министры не совсем поняли свои функции. Им понадобилось 100 дней, чтобы решить, что пора познакомиться и разобраться, зачем вообще их собрали в Доме правительства", - резюмировала Плачкова.

Напомним, замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявляла, что Кабинет министров передал на рассмотрение в Верховную раду обновленную программу деятельности правительства.

Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада 4 июня отправила на доработку Программу деятельности Кабинета министров.

Ранее сообщалось, что программу деятельности Кабинета министров не поддержала половина комитетов Рады.