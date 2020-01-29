Плачкова: инвесторов будет привлекать стабильная ситуация в стране

Инвесторам, в первую очередь, нужны прозрачные условия работы и верховенство права в Украине, а не "инвестиционные няни". Об этом на своей странице в Facebook заявила народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Татьяна Плачкова.

"Прозрачные, понятные и одинаковые для всех условия ведения бизнеса и верховенство права, а не "инвест-няни" привлекут в страну инвестиции", - отметила депутат.

Политик напомнила, что в Украине работает достаточно государственных органов, которые должны обслуживать бизнес и граждан, а власти надо лишь создать условия для их эффективной работы и не мешать постоянным реформированием и игрой с налоговым законодательством.

"Надо, наконец, разработать механизм налоговых каникул, уменьшить регуляцию и количество контролирующих органов. В этом прежде всего нуждаются наши отечественные инвесторы. Ведь в страну, где не уважают внутренних инвесторов, нет смысла призывать прямые иностранные инвестиции", - подчеркнула Плачкова.

Она также обратила внимание на то, что малый и средний бизнес нуждается в помощи и поддержке государства. "Непосредственно в этом направлении должна работать власть, создавая систему эффективных и прозрачных судов, милиции, налоговой", - отметила Плачкова.

Напомним, во время Всемирного экономического форума в Давосе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с инвесторами, которые вложат в Украину более $100 млн, государство будет заключать дополнительные договоры, согласно которым за каждым таким инвестором закрепят персонального советника - "инвестиционную няню".