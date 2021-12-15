Плачкова: главная внутренняя угроза для Украины - низкий профессиональный уровень топ-чиновников

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата от "Оппозиционной платформы - За життя" Татьяны Плачковой в эфире телеканала "Live".

"На ключевые должности по-прежнему назначаются "свои", вопреки заявленному курсу, что именно профессиональные качества будут ложиться в основу принятия кадровых решений. Идея с социальными лифтами для высококвалифицированных специалистов, которые должны прийти к управлению государством, угасла, так и не успев зажечься по-настоящему. "Любі друзі", "кумовья", "друзья по бизнесу" - на смену эпохе кумовства пришла "эпоха 95 квартала", но неизвестно, что хуже", - отметила она.

Политик подчеркнула, что перечисленные факторы привели к ситуации, когда вместо обсуждения результатов работы органов власти и их руководителей обсуждаются спровоцированные их некомпетентностью и вседозволенностью скандалы.

"Вместо обсуждения результатов работы министров, их замов, министерств и ведомств мы все чаще обсуждаем скандалы, в которые то и дело втягивают всех нас случайные люди, неизвестно откуда появляющиеся на высоких государственных постах и так же неизвестно куда с них уходящие", - считает нардеп.

Плачкова отметила, что основным результатом деятельности уже целой плеяды так называемых "реформаторов" стал ущерб, причиненный ими стране, поэтому необходим действенный механизм ответственности тех, кто принимает важные для государства решения.

"Для качественных изменений жизни в Украине практика появления во власти случайных людей должна быть остановлена. Необходим действенный механизм ответственности для тех, кто принимает важные для государства и его граждан решения. И за этой ответственностью должна следовать неотвратимость наказания за действия или бездействия, если в результате они наносят вред каждому отдельному гражданину или стране в целом. Только тогда в Украине на смену кадровой вседозволенности "людей ниоткуда" придет кадровая политика, работающая в интересах государства", - резюмировала Татьяна Плачкова.