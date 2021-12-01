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Плачкова: настоящая угроза Украине - это спекуляции на теме войны

Новина українською →
Киев, Среда 01 декабря 2021 15:39
Плачкова: настоящая угроза Украине - это спекуляции на теме войны Фото: народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Татьяна Плачкова (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

Противоречивые заявления украинских чиновников являются главным дестабилизирующим фактором в нашей стране, что негативно влияет на ее внутри- и внешнеполитические позиции.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Татьяны Плачковой в эфире телеканала "Live".

"Зачем власти жонглировать темой войны, то пугая общество нападением на Украину, то делая вид, что ничего не происходит? Ведь чем больше представителей власти мы слышим, тем более противоречивы их заявления. Делается все, чтобы общество просто не понимало, что происходит на самом деле. И эта непонятность представляет значительную угрозу как для внутри-, так и для внешнеполитических позиций Украины. Именно она становится основным дестабилизационным фактором", - отметила политик.

Она отметила, что, скорее всего, Украина снова становится разменной монетой в отношениях между ключевыми мировыми геополитическими игроками, при чем ее интересы учитываются далеко не в первую очередь.

"Непутевая внешняя политика и невзвешенность в принятии решений нынешних представителей украинской власти заставляют Украину оставаться один на один с настоящими проблемами и делают ее пешкой на международной политической доске. Нам говорят о гидридной войне, но не делают ничего для установления даже гибридного мира и используют военную угрозу для манипуляций общественным спокойствием", - отметила она.

Оппозиционный политик подчеркнула недопустимость таких манипуляций в отношении граждан Украины и подчеркнула, что обществу нужна объективная информация о реальном положении дел и понятная политика, направленная на защиту интересов нашего государства.

"Такое отношение власть имущих к народу недопустимо. Нам нужна честная и правдивая информация о реальном положении дел и объединении общих усилий для защиты и укрепления Украины", - резюмировала Плачкова.

Как сообщалось ранее, Плачкова заявила, что власти должны создавать будущее для молодежи в Украине, а не думать о закрытии ВУЗов.

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Оппозиционная платформа За життя
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