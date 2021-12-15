Плачкова: головна внутрішня загроза для України - низький професійний рівень топ-посадовців

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву народного депутата від "Опозиційної платформи - За життя" Тетяни Плачкової в ефірі телеканалу "Live".

"На ключові посади, як і раніше, призначаються "свої", всупереч заявленому курсу, що саме професійні якості лягатимуть в основу прийняття кадрових рішень. Ідея із соціальними ліфтами для висококваліфікованих фахівців, які мають прийти до управління державою, згасла, так і не встигнувши запалитись по-справжньому "Любі друзі", "куми", "друзі по бізнесу" - на зміну епосі кумівства прийшла "епоха 95 кварталу", але невідомо, що гірше", - зазначила вона.

Політик наголосила, що перелічені фактори призвели до ситуації, коли замість обговорення результатів роботи органів влади та їхніх керівників обговорюються спровоковані їх некомпетентністю та вседозволеністю скандали.

"Замість обговорення результатів роботи міністрів, їх заступників, міністерств і відомств ми все частіше обговорюємо скандали, в які раз у раз втягують усіх нас випадкові люди, які невідомо звідки з'являються на високих державних посадах і так само невідомо куди з них йдуть", - вважає нардеп.

Плачкова зазначила, що основним результатом діяльності вже цілої плеяди так званих "реформаторів" стала шкода, заподіяна ними країні, тому необхідний дієвий механізм відповідальності тих, хто приймає важливі для держави рішення.

"Для якісних змін життя в Україні практика появи у владі випадкових людей має бути зупинена. Необхідний дієвий механізм відповідальності для тих, хто приймає важливі для держави та її громадян рішення. І за цією відповідальністю має слідувати невідворотність покарання за дії чи бездіяльність, якщо в результаті вони завдають шкоди кожному окремому громадянину або країні в цілому. Тільки тоді в Україні на зміну кадрової вседозволеності "людей нізвідки" прийде кадрова політика, яка працює на користь держави", - резюмувала Тетяна Плачкова.