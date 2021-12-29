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Плачкова: без финансирования программ пожарной безопасности в больницах трагедий не избежать

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Киев, Среда 29 декабря 2021 16:20
Плачкова: без финансирования программ пожарной безопасности в больницах трагедий не избежать Фото: народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Татьяна Плачкова (zagittya.com.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За житья" Татьяна Плачкова выразила сочувствие пострадавшим при пожаре в одной из больниц Ивано-Франковской области и подчеркнула важность государственного финансирования программ по обеспечению пожарной безопасности в медучреждениях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Татьяны Плачковой в Facebook.

"Очередной пожар с пострадавшими и погибшими, теперь - в одной из больниц Ивано-Франковской области. Соболезную и сопереживаю этой трагедии. Я неоднократно настаивала на необходимости госфинансирования программ по обеспечению пожарной безопасности в учреждениях здравоохранения, которые до сих пор остаются наедине со своими проблемами. Но бюджетный комитет парламента цинично отверг мои предложения к бюджету-2022", - заявила парламентарий.

По мнению народного депутата, ГСЧС сейчас проведет проверки и выявит нарушения, но без надлежащего финансирования их устранить невозможно, а своих средств у громад на это нет.

"Готовим новые предложения, ведь отсутствие поддержки со стороны государства может привести к следующим трагедиям. Такие случаи, как этот пожар или недавний в Одесской психиатрической больнице, не должны повторяться", - резюмировала Татьяна Плачкова.

Напомним, 28 декабря в Ивано-Франковской области в Косовской центральной районной больнице вспыхнул пожар. Сначала сообщалось о двух жертвах.

Впоследствии стало известно, что возросло число погибших в результате пожара в больнице.

По последним данным, жертвами пожара стали четыре человека: три человека погибли в результате инцидента, еще один пациент скончался от коронавируса.

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Оппозиционная платформа За життя
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