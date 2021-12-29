Плачкова: без фінансування програм пожежної безпеки у лікарнях трагедій не уникнути

Народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Тетяна Плачкова висловила співчуття постраждалим під час пожежі в одній із лікарень Івано-Франківської області та наголосила на важливості державного фінансування програм із забезпечення пожежної безпеки у медзакладах.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Тетяни Плачкової у Facebook.

"Чергова пожежа з постраждалими та загиблими, тепер - в одній із лікарень Івано-Франківської області. Співчую і співпереживаю цій трагедії. Я неодноразово наполягала на необхідності держфінансування програм із забезпечення пожежної безпеки в закладах охорони здоров'я, які досі залишаються наодинці зі своїми проблемами. Але бюджетний комітет парламенту цинічно відкинув мої пропозиції до бюджету-2022", - заявила парламентарій.

На думку народного депутата, ДСНС зараз проведе перевірки та виявить порушення, але без належного фінансування їх усунути неможливо, а своїх коштів у громад на це немає.

"Готуємо нові пропозиції, адже відсутність підтримки з боку держави може призвести до наступних трагедій. Такі випадки, як ця пожежа чи нещодавня в Одеській психіатричній лікарні, не повинні повторюватися", - резюмувала Тетяна Плачкова.