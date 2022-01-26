Плачкова: энергетический кризис растет и может привести к дестабилизации в стране

Политик подчеркнула, что газом Украина обеспечена менее чем на 40%, его запасы резко сокращаются, а уже в феврале по прогнозам цена вырастет в 4 раза.

"Компенсация разницы в тарифах предприятиям теплоснабжения возложена на местные бюджеты, а там средств на это нет. И хотя власть заверяет, что все под контролем, для импорта газа в феврале может просто не быть средств. Конечно, нас пытаются отвлечь, пугают то госпереворотами, то войной, то политически ангажированными санкциями и уголовными производствами. Однако проблема остается, а власть в очередной раз демонстрирует свою полную несостоятельность в ее решении", - отметила нардеп.

По ее мнению, рост энергетического кризиса может привести к дестабилизации в стране, поскольку люди не смогут ни оплачивать заоблачные тарифы, ни выживать в своих холодных домах. Удержать ситуацию сможет только решительное изменение подходов к решению газовых проблем.

"Чтобы удержать ситуацию, нужны не успокаивающие одождения от власти, тем более после серии запугиваний, которые она сама и спровоцировала. Нужно уже сегодня менять подход к решению газовой проблемы, наращивать собственную добычу газа и направлять его исключительно на нужды населения, надо несмотря на политические амбиции идти на прямые переговоры по газовым вопросам, чтобы закрепить фиксированную и четкую цену на голубое топливо как для населения, так и для украинской промышленности", - резюмировала Татьяна Плачкова.