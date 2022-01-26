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Плачкова: енергетична криза зростає і може призвести до дестабілізації в країні

Автор: Наталія Гурковська

На тлі галопуючого зростання тарифів та стрімкого зниження запасів газу в українських сховищах дедалі реальнішою для України стає загроза залишитися без тепла у розпал опалювального сезону, тому підхід до вирішення газових проблем треба змінювати.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Тетяни Плачкової в ефірі телеканалу LIVE.

Політик наголосила, що газом Україна забезпечена менш ніж на 40%, його запаси різко скорочуються, а вже у лютому за прогнозами ціна зросте вчетверо.

"Компенсація різниці в тарифах підприємствам теплопостачання покладена на місцеві бюджети, а там коштів на це немає. І хоча влада запевняє, що все під контролем, для імпорту газу в лютому може просто не бути коштів. Звичайно, нас намагаються відвернути, лякають держпереворотами, то війною, то політично заангажованими санкціями та кримінальними провадженнями. Проте проблема залишається, а влада вкотре демонструє свою повну неспроможність у її вирішенні", - зазначила нардеп.

На її думку, зростання енергетичної кризи може призвести до дестабілізації в країні, оскільки люди не зможуть ні сплачувати захмарні тарифи, ні виживати у холодних будинках. Утримати ситуацію зможе лише рішуча зміна підходів до вирішення газових проблем.

"Щоб втримати ситуацію, потрібні не заспокійливі відосики від влади, тим більше після серії залякувань, які вона сама ж і спровокувала. Потрібно вже сьогодні змінювати підхід до розв’язання газової проблеми, нарощувати власний видобуток газу і спрямовувати його виключно на потреби населення, треба попри політичні амбіції йти на прямі перемовини щодо газових питань, щоб закріпити фіксовану і чітку ціну на блакитне паливо як для населення, так і для української промисловості", - резюмувала Тетяна Плачкова.

Як повідомлялося, раніше Плачкова заявляла, що прогноз Міністерства охорони здоров'я про збільшення до кінця січня-початку лютого випадків захворювання на Covid-19 явно суперечить діям цього Міністерства, спрямованим на усунення з 31 січня від роботи нещеплених медиків.

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Опозиційна платформа За життя