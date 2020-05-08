Плачкова: экологическая безопасность должна стать одной из главных задач власти

Власти необходимо сделать экологию приоритетным направлением и предложить четкий план обеспечения экологической безопасности Украины. Об этом написала народный депутат от "Оппозиционной платформы - За життя" Татьяна Плачкова на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

"Затонувший танкер "Делфи" уже 4 месяца лежит на побережье Одессы, загрязняет Черное море и создает угрозу для одесситов. 8 тонн пальмового масла разлито в море в морском порту "Южный" в Одесской области с судна из Тувала", - напомнила Плачкова.

Нардеп рассказала, что убытки от аварии тувальского судна посчитали достаточно быстро - это почти 2 с половиной миллиона долларов США, и даже заверили, что тяжелых последствий для окружающей среды удалось избежать.

"Но главным остается вопрос, кто ответит за эту ситуацию и что необходимо для минимизации экологических проблем. Ведь то, что происходит, должно заставить руководство страны, наконец, обратить внимание на обеспечение экологической безопасности", - добавила Плачкова.

Нардеп обратилась к власти с требованием перейти к фактическим действиям.

"5 дней у вас ушло на то, чтобы установить убытки из-за разлива в море масла с тувальского судна. А оценки реальных экологических угроз от танкера "Делфи" и фактических действий, чтобы этот монумент вашей халатности убрать с одесского побережья - за 4 месяца так и нет. Вы вносите в парламент проект так называемой Программы деятельности правительства. Но в этом кратком наборе деклараций и лозунгов, в этом реферате на 8 страниц, никчемность которого признают даже представители монобольшинства, нет никаких конкретных мер по защите экологии", - считает она.

Политик убеждена, что власти нужно осознать, что засуха в стране создает угрозу продовольственного кризиса.

"Маловодная теплая зима и, как следствие, - засуха на юге, которая уже уничтожила посевы зерновых и поставила Украину перед угрозой продовольственного кризиса. Вы наконец поняли, что климат меняется. Поэтому осознайте, что сейчас в Украине рекордное маловодье. Засуха сегодня - угрожает продовольственным кризисом осенью. Поэтому нам необходимо повысить эффективность использования воды, чтобы обеспечить мелиорацию и орошение, сохранить будущий урожай", - пояснила нардеп.

Депутат уверена, что план обеспечения экологической безопасности - это то, над чем власти следует работать в первую очередь.

"Обратите внимание на экологию. Определите ее приоритетом и сделайте, наконец, четкий план обеспечения экологической безопасности. Иначе даже на голодные бунты в этой стране уже некому будет выходить", - подытожила Татьяна Плачкова.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция внедряет систему спутникового мониторинга для раскрытия преступлений против окружающей среды.