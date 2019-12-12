Плачкова: мы не дадим власти распродать украинскую землю

Фото: Татьяна Плачкова (пресс-служба)

В ОПЗЖ прокомментировали законопроект об открытии рынка земли

Народные депутаты от "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) каждый раз будут приходить на заседания комитета аграрной и земельной политики, на которых будет рассматриваться законопроект об открытии рынка земли, и отстаивать каждую свою поправку. Об этом заявила народный депутат Татьяна Плачкова, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОПЗЖ.

"Незаконное! Именно таким было заседание комитета аграрной и земельной политики по рассмотрению законопроекта об открытии рынка земли, которое проводилось сегодня. Его собрано в нарушение закона Украины "О комитетах Верховной рады", который четко определяет, что заседания проводятся по расписанию, составленному не менее чем на двухнедельный срок. В плане работы аграрного комитета на декабрь сегодняшнего заседания не было, как не было и отдельного комитетского голосования о его созыве именно 12 декабря", – сказала политик.

Народный депутат напомнила, что об изменениях в расписании заседаний комитета его председатель уведомляет не позже, чем за четыре дня, – это норма закона. Однако аграрный комитет был собран без соблюдения этого требования, заявила Плачкова.

"Мы знаем, какие опасности закладывает протягивание законов незаконным способом, да еще и тайно от общественности. Зачем это власти? Мы делаем всё, чтобы не допустить тайного обсуждения этого чрезвычайно важного для страны документа. Любые действия власти должны быть открытыми. Парламент должен работать законно", – подчеркнула Плачкова.

Как известно, в законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения внесены более 4,5 тыс. поправок. Почти 3500 из них – от ОПЗЖ. Фракция голосовала против данного законопроекта в первом чтении, настаивает на снятии его с рассмотрения и проведении всеукраинского референдума относительно открытия рынка земли.