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Плачкова: ми не дамо владі розпродати українську землю

Новини » Політика     12.12.2019 - 18:08
Плачкова: ми не дамо владі розпродати українську землю
Фото: Тетяна Плачкова (прес-служба)

У ОПЗЖ прокоментували законопроект про відкриття ринку землі

Народні депутати від "Опозиційної платформи – За життя" (ОПЗЖ) кожен раз будуть приходити на засідання комітету аграрної і земельної політики, на яких буде розглядатися законопроект про відкриття ринку землі, і відстоювати кожну свою поправку. Про це заявила народний депутат Тетяна Плачкова, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОПЗЖ.

"Незаконне! Саме таким було засідання комітету аграрної і земельної політики з розгляду законопроекту про відкриття ринку землі, яке проводилося сьогодні. Його зібрано в порушення закону України "Про комітети Верховної ради", який чітко визначає, що засідання проводяться за розкладом, складеним не менш як на двотижневий термін. У плані роботи аграрного комітету на грудень сьогоднішнього засідання не було, як не було і окремого комітетського голосування про його скликання саме 12 грудня", – сказала політик.

Народний депутат нагадала, що про зміни в розкладі засідань комітету його голова повідомляє не пізніше, ніж за чотири дні, – це норма закону. Проте аграрний комітет був зібраний без дотримання цієї вимоги, заявила Плачкова.

"Ми знаємо, які небезпеки закладає протягування законів незаконним способом, та ще й таємно від громадськості. Навіщо це владі? Ми робимо все, щоб не допустити таємного обговорення цього надзвичайно важливого для країни документа. Будь-які дії влади мають бути відкритими. Парламент повинен працювати законно", – підкреслила Плачкова.

Як відомо, законопроект про обіг земель сільськогосподарського призначення внесено більше 4,5 тис. поправок. Майже 3500 з них – від ОПЗЖ. Фракція голосувала проти цього законопроекту у першому читанні, наполягає на знятті його з розгляду і проведення всеукраїнського референдуму щодо відкриття ринку землі.

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