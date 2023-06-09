У Київській області ввели нове обмеження для розважальних закладів та заходів

Обмеження будуть діяти до закінчення дії правового режиму воєнного стану.

Також, за словами Кравченка, для перевірки дотримання цих норм у регіоні регулярно проводитимуться перевірки із залученням поліції.

Робота розважальних закладів під час комендантської години

Очільник КОВА додатково звернувся до власників та відвідувачів розважальних комплексів в області і нагадав, що комендантська година продовжує діяти з 00:00 до 5:00. На цей період усі розважальні заклади без винятку – бари, ресторани, заміські комплекси, клуби, ТРЦ тощо – мають припиняти свою роботу.

Він наголосив, що за порушення комендантської години законом передбачена відповідальність.