В Киевской области ввели новое ограничение для развлекательных заведений и мероприятий

Ограничения будут действовать до окончания действия правового режима военного положения.

Также, по словам Кравченко, для проверки соблюдения этих норм в регионе будут регулярно проводиться проверки с привлечением полиции.

Работа развлекательных заведений во время комендантского часа

Глава КОВА дополнительно обратился к владельцам и посетителям развлекательных комплексов в области и напомнил, что комендантский час продолжает действовать с 00:00 до 5:00. В этот период все развлекательные заведения без исключения – бары, рестораны, загородные комплексы, клубы, ТРЦ и т.п. – должны прекращать свою работу.

Он подчеркнул, что за нарушение комендантского часа законом предусмотрена ответственность.