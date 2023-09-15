Півтисячі окупантів та десятки одиниць техніки: втрати росіян за добу

Загальні бойові втрати противника станом на 15 вересня 2023 орієнтовно склали:

особового складу - близько 271440 (+470) осіб ліквідовано,

танків - 4612 (+13) од,

бойових броньованих машин - 8814 (+4) од,

артилерійських систем - 5972 (+28) од,

РСЗВ - 774 (+5) од,

засоби ППО - 521 (+4) од,

літаків - 315 од,

гелікоптерів - 316 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4714 (+17),

крилаті ракети - 1455 од,

кораблі /катери - 20 од,

підводні човни - 1 од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 8492 (+34) од,

спеціальна техніка - 889.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, українські військові продовжують наступальні дії на двох ділянках фронту - Мелітопольському та Бахмутському. ЗСУ просуваються і мають успіхи. Зокрема, за останніми даними, нашим захисникам вдалося звільнити Андріївку Донецької області.

При цьому росіяни теж намагаються вести наступ на сході. Загострилися бої у районі Куп'янська, Лимана, Мар'їнки. Проте наші бійці стримують атаки ворога.

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