Півтисячі окупантів та десятки одиниць техніки: втрати росіян за добу

Втрати Росії у війні проти України вже перевищили 271 тисячу солдатів. Українські захисники за добу знищили півтисячі окупантів та десятки одиниць техніки ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 15 вересня 2023 орієнтовно склали:
Контрнаступ ЗСУ
Нагадаємо, українські військові продовжують наступальні дії на двох ділянках фронту - Мелітопольському та Бахмутському. ЗСУ просуваються і мають успіхи. Зокрема, за останніми даними, нашим захисникам вдалося звільнити Андріївку Донецької області.
При цьому росіяни теж намагаються вести наступ на сході. Загострилися бої у районі Куп'янська, Лимана, Мар'їнки. Проте наші бійці стримують атаки ворога.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.