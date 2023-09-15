Полтысячи оккупантов и десятки единиц техники: потери россиян за сутки

Потери России в войне против Украины уже превысили 271 тысячу солдат. Украинские защитники за сутки уничтожили полтысячи оккупантов и десятки единиц техники врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника по состоянию на 15 сентября 2023 года ориентировочно составили:
Контрнаступление ВСУ
Напомним, украинские военные продолжают наступательные действия на двух участках фронта - Мелитопольском и Бахмутском. ВСУ продвигаются и имеют успехи. В частности, по последним данным, нашим защитникам удалось освободить Андреевку Донецкой области.
При этом россияне тоже пытаются вести наступление на востоке. Обострились бои в районе Купянска, Лимана, Марьинки. Однако наши бойцы сдерживают атаку врага.
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