Полтысячи оккупантов и десятки единиц техники: потери россиян за сутки

Общие боевые потери противника по состоянию на 15 сентября 2023 года ориентировочно составили:

личного состава - около 271 440 (+470) человек ликвидировано,

танков - 4612 (+13) ед,

боевых бронированных машин - 8814 (+4) ед,

артиллерийских систем - 5972 (+28) ед,

РСЗО - 774 (+5) ед,

средства ПВО - 521 (+4) ед,

самолетов - 315 ед,

вертолетов - 316 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 4714 (+17),

крылатые ракеты - 1455 ед,

корабли /катера - 20 ед,

подлодки - 1 ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 8492 (+34) ед,

специальная техника - 889.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, украинские военные продолжают наступательные действия на двух участках фронта - Мелитопольском и Бахмутском. ВСУ продвигаются и имеют успехи. В частности, по последним данным, нашим защитникам удалось освободить Андреевку Донецкой области.

При этом россияне тоже пытаются вести наступление на востоке. Обострились бои в районе Купянска, Лимана, Марьинки. Однако наши бойцы сдерживают атаку врага.

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