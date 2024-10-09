Не на півроку. ЄС змінив термін продовження нових санкцій проти Росії

"Рішення діє до 9 жовтня 2025 року. Це рішення буде постійно переглядатися. Воно має бути поновлено або змінено, якщо Рада ЄС визнає, що його мети не досягнуто", - йдеться в документі.

Водночас наголошується, що санкції мають переглядатися регулярно, не рідше ніж один раз на 12 місяців, або на наполегливе прохання будь-якої держави-члена, Високого представника або Єврокомісії після фундаментальної зміни обставин.

Раніше санкції ЄС продовжували на шість місяців, проте 8 жовтня було запроваджено новий механізм обмежувальних заходів. Згідно з рішенням, зберігається блокування активів Росії та санкції проти російських фізичних і юридичних осіб. Також документом забороняється обхід чинних обмежень.