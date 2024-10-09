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Не на півроку. ЄС змінив термін продовження нових санкцій проти Росії

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Рада Європейського Союзу ухвалила рішення продовжувати новий режим санкцій проти Росії кожні 12 місяців. Таким чином, обмеження проти гібридних загроз з боку РФ діятимуть до 9 жовтня 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на рішення Ради ЄС, опублікованому в офіційному журналі Європейського Союзу.

"Рішення діє до 9 жовтня 2025 року. Це рішення буде постійно переглядатися. Воно має бути поновлено або змінено, якщо Рада ЄС визнає, що його мети не досягнуто", - йдеться в документі. 

Водночас наголошується, що санкції мають переглядатися регулярно, не рідше ніж один раз на 12 місяців, або на наполегливе прохання будь-якої держави-члена, Високого представника або Єврокомісії після фундаментальної зміни обставин.

Раніше санкції ЄС продовжували на шість місяців, проте 8 жовтня було запроваджено новий механізм обмежувальних заходів. Згідно з рішенням, зберігається блокування активів Росії та санкції проти російських фізичних і юридичних осіб. Також документом забороняється обхід чинних обмежень.

Нові санкції проти РФ

Журналіст Рікард Йозвяк раніше повідомив, що Європейський Союз затвердив новий режим санкцій, спрямований на протидію гібридним загрозам з боку Москви.

2 жовтня посли ЄС схвалили механізм боротьби з гібридними атаками з боку Росії, який набув чинності 8 жовтня.

Ще наприкінці червня Європейська Рада засудила всі форми гібридної діяльності, що посилюється проти ЄС, його держав-членів та партнерів. Рада також закликала прискорити роботу щодо створення нового санкційного режиму для боротьби з такими погрозами.

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