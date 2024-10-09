Не на полгода. ЕС изменил срок продления новых санкций против России

"Решение действует до 9 октября 2025 года. Настоящее решение будет постоянно пересматриваться. Оно должно быть возобновлено или изменено, если Совет ЕС сочтет, что его цели не достигнуты", - говорится в документе.

При этом отмечается, что санкции должны пересматриваться регулярно, не реже одного раза в 12 месяцев, или по настоятельной просьбе любого государства-члена, Высокого представителя или Еврокомиссии после фундаментального изменения обстоятельств.

Ранее санкции ЕС продлевались на шесть месяцев, однако 8 октября был введён новый механизм ограничительных мер. Согласно решению, сохраняется блокировка активов России и санкции против российских физических и юридических лиц. Также документом запрещается обход действующих ограничений.