За півроку ДТЕК інвестував понад 1,4 млрд грн у відновлення ТЕС, що постраждали через обстріли

За 6 місяців 2024 року компанія ДТЕК інвестувала понад 1,4 млрд грн у ремонти та відновлення теплоелектростанцій, що були пошкоджені чи зруйновані ворожими обстрілами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДТЕК.

Зазначається, що енергетики компанії докладають усіх зусиль для ліквідації наслідків російських атак та якнайшвидшого відновлення пошкоджених потужностей теплоелектростанцій.

"Для цього з початку року ДТЕК Енерго інвестував, за попередніми даними, понад 1,4 млрд грн власних коштів. Всього ж у цьому році компанія планує вкласти у ремонти та відновлення ТЕС близько 3,9 млрд грн, що відповідає минулорічним вкладенням", - повідомили в ДТЕК.

Генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв підкреслив, що наступний опалювальний сезон має стати черговим і безпрецедентним викликом для енергетиків та українців.

"Тому робимо все можливе, щоб якнайшвидше відновлювати все, що можливо. А після таких масштабів руйнацій відновлення буде тривати поступово: до початку опалювального сезону, впродовж зими і 2025-го року також", - наголосив він.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК Ріната Ахметова були обстріляні ворогом понад 180 разів.