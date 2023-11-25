На півночі України вночі мобільні вогневі групи збили більше половини дронів (відео)

"Протягом бою, який тривав майже десять годин, бійці мобільних вогневих груп з протиповітряної оборони в Північній операційній зоні продемонстрували свій професіоналізм та майстерність у знищенні ворожих цілей", - розповів він.

За даними Наєва, більше половини ворожих безпілотників, а саме 53% було знищено бійцями саме мобільних груп.

Атака на Київ

В ніч на 25 листопада, окупанти випустили по Україні 75 дронів-камікадзе типу "Шахед". Сили протиповітряної оборони збили майже всі безпілотники - 74 з 75. Головною ціллю росіян був Київ. У столиці п'ять людей постраждали, в тому числі 11-річна дитина. Детальніше про атаку на столицю - у матеріалі РБК-Україна.

Мобільні вогневі групи ППО

Мобільні вогневі групи ППО були створені в Україні на тлі активних атак Росії ще навесні минулого року. Здебільшого мобільна ППО знищує дрони-камікадзе, які російські окупанти випускають по Україні.

Мобільні групи мають позашляховики, на які встановлені переносні зенітно-ракетні комплекси, кулемети з зенітним прицілом чи інше озброєння.

На тлі можливого посилення ракетних та дронових атак з боку РФ в Україні почали формувати нові вогневі групи ППО. Зокрема, їх створювали на півночі України.