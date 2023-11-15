На півночі України провели навчання для мобільної ППО (відео)

Як зазначив Наєв, для перевірки готовності мобільних вогневих груп застосували найменший за масштабом безпілотник. Військові вчилися виявляти, супроводжувати та знищувати ворожі цілі у повітрі.

"Під час навчань застосовувалося і озброєння, надане країнами-партнерами, і озброєння радянського зразка", - зазначив командувач.

На опублікованому у мережі відео помітно, що навчання для мобільної ППО проводили вдень та вночі.

Мобільна ППО

Мобільні вогневі групи ППО були створені в Україні на тлі активних атак Росії ще навесні минулого року. Здебільшого мобільна ППО знищує дрони-камікадзе, які російські окупанти випускають по Україні.

Мобільні групи мають позашляховики, на які встановлені переносні зенітно-ракетні комплекси, кулемети з зенітним прицілом чи інше озброєння.

На тлі можливого посилення ракетних та дронових атак з боку РФ в Україні почали формувати нові вогневі групи ППО. Зокрема, їх створювали на півночі України.

Також нещодавно українські прикордонники показали, як мобільні вогневі групи ППО "працюють" по дронах РФ.