На півночі України провели навчання для мобільної ППО (відео)

На півночі України провели навчання для мобільних груп протиповітряної оборони. Військові застосували західне та радянське озброєння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Об'єднаних Сил ЗСУ Сергія Наєва у Facebook.
Як зазначив Наєв, для перевірки готовності мобільних вогневих груп застосували найменший за масштабом безпілотник. Військові вчилися виявляти, супроводжувати та знищувати ворожі цілі у повітрі.
"Під час навчань застосовувалося і озброєння, надане країнами-партнерами, і озброєння радянського зразка", - зазначив командувач.
На опублікованому у мережі відео помітно, що навчання для мобільної ППО проводили вдень та вночі.
Мобільна ППО
Мобільні вогневі групи ППО були створені в Україні на тлі активних атак Росії ще навесні минулого року. Здебільшого мобільна ППО знищує дрони-камікадзе, які російські окупанти випускають по Україні.
Мобільні групи мають позашляховики, на які встановлені переносні зенітно-ракетні комплекси, кулемети з зенітним прицілом чи інше озброєння.
На тлі можливого посилення ракетних та дронових атак з боку РФ в Україні почали формувати нові вогневі групи ППО. Зокрема, їх створювали на півночі України.
Також нещодавно українські прикордонники показали, як мобільні вогневі групи ППО "працюють" по дронах РФ.
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