У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу. РФ підняла у повітря авіацію

У Києві, північних та південних регіонах України оголосили повітряну тривогу. Відомо про активність російської авіації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Моніторингові групи зазначають, що зафіксований зліт російських винищувачів МіГ-31БМ, Су-24МР та Су-34. Тому українців закликали не ігнорувати сигнали тривоги.

Пізніше повітряну тривогу також оголосили на півдні України.

Повітряну тривогу на півночі нашої країни оголосили о 10:05. Про загрозу з повітря попередили жителів столиці, Київської, Чернігівської та Сумської областей.

Нагадаємо, сьогодні окупанти завдали ракетного удару по Краматорську, є влучання у багатоквартирні будинки. Відомо, що внаслідок атаки є постраждалі та загиблі.

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