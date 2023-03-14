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У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу. РФ підняла у повітря авіацію

Фото: на півночі та півдні України оголосили повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Києві, північних та південних регіонах України оголосили повітряну тривогу. Відомо про активність російської авіації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Повітряну тривогу на півночі нашої країни оголосили о 10:05. Про загрозу з повітря попередили жителів столиці, Київської, Чернігівської та Сумської областей.

Пізніше повітряну тривогу також оголосили на півдні України.

Моніторингові групи зазначають, що зафіксований зліт російських винищувачів МіГ-31БМ, Су-24МР та Су-34. Тому українців закликали не ігнорувати сигнали тривоги.

Карта повітряних тривог станом на 10:18

Нагадаємо, сьогодні окупанти завдали ракетного удару по Краматорську, є влучання у багатоквартирні будинки. Відомо, що внаслідок атаки є постраждалі та загиблі.

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