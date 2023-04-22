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На півночі України лише за тиждень встановили 6,5 тисяч протитанкових мін

Фото: командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Лише за минулий тиждень у Північній операційній зоні встановлено кілька десятків протитанкових мінних полів та загороджень з використанням більше 6,5 тис. мін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача Об’єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва у Facebook.

"Вздовж державного кордону вирито близько 3 тис. метрів траншей та 4,5 тис. метрів протитанкових ровів. Обладнано кілька десятків перекритих щілин, укриттів і вогневих позицій для особового складу, а також вогневих позицій для техніки", - написав він.

За його словами, обладнано кілька десятків перекритих щілин, укриттів і вогневих позицій для особового складу, а також вогневих позицій для техніки.

"Наразі обстановка у Північній операційній зоні залишається контрольованою. Обстановка дозволяє нам не лише відточувати бойову майстерність на полігонах, а й постійно зміцнювати оборону", - додав він.

Раніше командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв заявив, що повінь, яку було спричинено тривалими дощами у Київській області, не завадить українським військовим виконувати поставлені перед ними задачі.

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