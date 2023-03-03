На півночі Рівненської області будують оборонні споруди

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави рівненської ОВА Віталія Коваля.

"На півночі Рівненської області триває робота над круговою обороною населених пунктів. До облаштування оборонних позицій активно долучаються ДФТГ та місцеве населення. Працюють злагоджено. Кажуть, мотивація "залізна": все це задля спільної мети - перемоги", - написав Коваль.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що українські військові в рамках підготовки до можливого наступу з Білорусі створили кілька потужних оборонних рубежів навколо Києва та області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.