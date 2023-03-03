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На севере Ровенской области строят оборонные сооружения

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Ровенская область, Пятница 03 марта 2023 18:42
На севере Ровенской области строят оборонные сооружения Фото: на севере Ровенской области строят оборонительные сооружения (t.me/vitalykoval)
Автор: Татьяна Степанова

На севере Ровенской области обустраивают оборонные позиции для защиты населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы ровенского ОВА Виталия Коваля.

"На севере Ровенской области продолжается работа над круговой обороной населенных пунктов. К обустройству оборонных позиций активно приобщаются ГФТГ и местное население. Работают слаженно. Говорят, мотивация "железная": все это ради общей цели - победы", - написал Коваль.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что украинские военные в рамках подготовки к возможному наступлению из Беларуси создали несколько мощных оборонительных рубежей вокруг Киева и области.

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