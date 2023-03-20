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На півночі Криму пролунав вибух

Фото: На півночі Криму пролунав вибух (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

В понеділок, 20 березня, в Джанкої (Крим) пролунав вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

"Повідомляють, що в Джанкої вибух", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що місцеві мешканці побачили дрон перед вибухом.

"А перед цим під Євпаторією літаки розліталися туди-сюди, туди-сюди", - пишуть у Telegram-каналі.

Офіційної інформації щодо причин вибуху немає.

21:14

"Крим.Реалії" повідомляє, що у Джанкої пролунали повторні вибухи. Російська влада і військові ситуацію поки не коментують.

21:32

Повідомляється, що місцеві мешканці чули приблизно 10 вибухів у місті. Кримський колаборант Олександр Таліпов заявив про збитого безпілотника.

21:43

У Джанкої частково зникло світло після серії вибухів.

Нагадаємо, що в тимчасово окупованому Севастополі у суботу зранку було неспокійно. Місцеві чують вибухи, а також звуки, схожі на стрілянину.

Також у середу, 1 березня, на півдні тимчасово окупованого Криму було чути гучні вибухи. Причина поки що невідома.

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