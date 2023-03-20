На півночі Криму пролунав вибух

В понеділок, 20 березня, в Джанкої (Крим) пролунав вибух.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
"Повідомляють, що в Джанкої вибух", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що місцеві мешканці побачили дрон перед вибухом.
"А перед цим під Євпаторією літаки розліталися туди-сюди, туди-сюди", - пишуть у Telegram-каналі.
Офіційної інформації щодо причин вибуху немає.
21:14
"Крим.Реалії" повідомляє, що у Джанкої пролунали повторні вибухи. Російська влада і військові ситуацію поки не коментують.
21:32
Повідомляється, що місцеві мешканці чули приблизно 10 вибухів у місті. Кримський колаборант Олександр Таліпов заявив про збитого безпілотника.
21:43
У Джанкої частково зникло світло після серії вибухів.
Нагадаємо, що в тимчасово окупованому Севастополі у суботу зранку було неспокійно. Місцеві чують вибухи, а також звуки, схожі на стрілянину.
Також у середу, 1 березня, на півдні тимчасово окупованого Криму було чути гучні вибухи. Причина поки що невідома.
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