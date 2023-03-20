На півночі Криму пролунав вибух

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Повідомляється, що місцеві мешканці чули приблизно 10 вибухів у місті. Кримський колаборант Олександр Таліпов заявив про збитого безпілотника.

"Крим.Реалії" повідомляє , що у Джанкої пролунали повторні вибухи. Російська влада і військові ситуацію поки не коментують.

"А перед цим під Євпаторією літаки розліталися туди-сюди, туди-сюди", - пишуть у Telegram-каналі.

"Повідомляють, що в Джанкої вибух", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що в тимчасово окупованому Севастополі у суботу зранку було неспокійно. Місцеві чують вибухи, а також звуки, схожі на стрілянину.

Також у середу, 1 березня, на півдні тимчасово окупованого Криму було чути гучні вибухи. Причина поки що невідома.

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