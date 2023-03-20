RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

На севере Крыма раздался взрыв

Фото: На севере Крыма раздался взрыв (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 20 марта, в Джанкое (Крым) раздался взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

"Сообщают, что в Джанкое взрыв", - говорится в сообщении.

Отмечается, что местные жители увидели дрон перед взрывом.

"А перед этим под Евпаторией самолеты разлетались туда-сюда, туда-сюда", - пишут в Telegram-канале.

Официальной информации о причинах взрыва нет.

21:14

"Крим.Реалії" сообщает, что в Джанкое раздались повторные взрывы. Российские власти и военные ситуацию пока не комментируют.

21:32

Сообщается, что местные жители слышали около 10 взрывов в городе. Крымский коллаборант Александр Талипов заявил о сбитом беспилотнике.

Напомним, что во временно оккупированном Севастополе в субботу утром было неспокойно. Местные слышат взрывы, а также звуки, похожие на стрельбу.

Также в среду, 1 марта, на юге временно оккупированного Крыма были слышны громкие взрывы. Причина пока неизвестна.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияДжанкойКримВойна в Украине