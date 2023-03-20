На севере Крыма раздался взрыв

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Сообщается, что местные жители слышали около 10 взрывов в городе. Крымский коллаборант Александр Талипов заявил о сбитом беспилотнике.

"Крим.Реалії" сообщает, что в Джанкое раздались повторные взрывы. Российские власти и военные ситуацию пока не комментируют.

"А перед этим под Евпаторией самолеты разлетались туда-сюда, туда-сюда", - пишут в Telegram-канале.

"Сообщают, что в Джанкое взрыв", - говорится в сообщении.

Напомним, что во временно оккупированном Севастополе в субботу утром было неспокойно. Местные слышат взрывы, а также звуки, похожие на стрельбу.

Также в среду, 1 марта, на юге временно оккупированного Крыма были слышны громкие взрывы. Причина пока неизвестна.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.