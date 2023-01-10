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На півночі Київської області сапери мінують шляхи ймовірного висування військ РФ

Фото: на півночі Київської області сапери мінують шляхи ймовірного висування військ РФ (t.me/Pavliuk_KSV)
Автор: Тетяна Степанова

Підрозділами угруповання сил та засобів оборони Києва нарощуються не лише рубежі оборони, а й система інженерних загороджень на півночі Київської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Павлюка.

"Інженерно-саперними підрозділами в першу чергу проводиться мінування танкодоступних ділянок місцевості та шляхів ймовірного висування противника: дороги, лісові смуги, лінії електропередач, тощо", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що мінування ділянок місцевості проводиться з метою недопущення швидкого вклинення противника в бойові порядки підрозділів для подальшого нанесення йому вогневого ураження засобами артилерії.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що в Україні створили інтерактивну мапу вибухонебезпечних територій. З її допомогою громадяни можуть ознайомитись із безпечними маршрутами для пересування.

Також раніше ми писали, що Камбоджа прийме українських саперів у своїй столиці - місті Пномпень і навчатиме детонації вибухонебезпечних предметів.

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