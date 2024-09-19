На півночі Італії через повені евакуювали близько тисячі людей, є зниклі безвісти

Як зазначається, у регіоні Емілія-Романья на півночі Італії близько тисячі осіб були змушені залишити свої домівки, у регіоні закрили школи та призупинили рух на залізниці.

Двоє людей вважаються зниклими безвісти в Траверсарі, селі в провінції Равенна, після того, як річка Ламоне вийшла з берегів.

У Луго, містечку з населенням близько 30 тисяч осіб на захід від Равенни, влада наказала евакуювати перші поверхи всіх помешкань після того, як місцева річка Сеніо вийшла з берегів.

Національна пожежна служба провела понад 500 рятувальних операцій у регіоні, зокрема з використанням вертольотів для підйому людей із затоплених будинків.

Фото: The Guardian