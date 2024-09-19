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На півночі Італії через повені евакуювали близько тисячі людей, є зниклі безвісти

Фото: на півночі Італії через повені евакуювали близько тисячі людей (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Шторм "Борис", який з минулого тижня охопив Центральну та Східну Європу, накрив північ Італії, спричинивши сильні повені та зсуви ґрунту. Двоє людей вважаються зниклими безвісти, а близько тисячі були евакуйовані зі своїх будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Як зазначається, у регіоні Емілія-Романья на півночі Італії близько тисячі осіб були змушені залишити свої домівки, у регіоні закрили школи та призупинили рух на залізниці.

Двоє людей вважаються зниклими безвісти в Траверсарі, селі в провінції Равенна, після того, як річка Ламоне вийшла з берегів.

У Луго, містечку з населенням близько 30 тисяч осіб на захід від Равенни, влада наказала евакуювати перші поверхи всіх помешкань після того, як місцева річка Сеніо вийшла з берегів.

Національна пожежна служба провела понад 500 рятувальних операцій у регіоні, зокрема з використанням вертольотів для підйому людей із затоплених будинків.

 

Фото: The Guardian

Повені у Європі

Нагадаємо, днями в Центральній та Східній Європі пройшов шторм "Борис", який викликав сильні зливи та повені. Кількість загиблих унаслідок негоди в Європі вже досягла понад 20 осіб і продовжує зростати. Нові жертви зафіксовано в Чехії, Польщі та Австрії, а на сході Румунії затоплені цілі села.

Детальніше про негоду та наслідки в європейських країнах - в матеріалі "Села під водою та перші жертви. Що відомо про наслідки потужної повені у Європі".

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Італія