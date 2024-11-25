На півночі Харківської області намагалася пройти ворожа ДРГ

"У ніч з 24 на 25 листопада малочисельна російська диверсійно-розвідувальна група намагалася здійснити прорив кордону у районі КПП Гоптівка - Нєхотєєвка і була зупинена нашими оборонцями", - написав він.

За його словами, Частину диверсантів вдалося ліквідувати, інші відступили назад до Бєлгородської області.

Він оприлюднив мапу з місцем, де зафіксували ДРГ.

Як зазначив чиновник, час від часу ворог намагається "прощупувати" позиції українських захисників, засилаючи своїх диверсантів, тому ця подія свідчить лише про міцність нашої оборони і злагоджені дії ЗСУ щодо ліквідації окупантів.

"Росіяни не проводять і не намагаються проводити активний наступ на Дергачівському напрямку, достатньої для цього кількості сил на кордоні не фіксується. Тому я прошу усіх не піддаватися паніці, довіряти офіційним джерелам та перевіреним засобам масової інформації", - додав він.

Ситуація на кордоні

Нагадаємо, у травні російська армія розпочала наступ на декількох ділянках у Харківській області. Зокрема, ворог наступав в бік Вовчанська, але просунутися далі міста йому не вдалося.

За даними джерела у ГУР МО, Росія планувала з 1 по 15 червня розпочати наступальну операцію для захоплення міст Харків та Суми.

Для наступальної операції Росія планувала залучити два армійські корпуси та одну армію. Так, в район Бєлгорода окупанти перекинули близько 46 тисяч солдатів, на Сумський напрямок - 23 тисячі.

Згідно з російським планом, перший удар мав відбутися на Харківському напрямку, а через 3-4 дні наступ мав би початися вже на Сумському напрямку з просуванням вглиб території України.

Однак після того, як російська армія зав'язла у боях в Харківській області, російське командування зосередилось на Покровському і Курахівському напрямках.